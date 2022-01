Regional 10/01/2022 07:15 Só Notícias Sinop: grave colisão na BR-163 deixa veículos danificados e PRF prende motorista por embriaguez Foto: Kaliu Menezes O acidente ocorreu na tarde de ontem, domingo (09), na rodovia federal, num trecho na saída de Sinop — sentido Itaúba — envolvendo um Ford Focus branco, com placas Cuiabá, VW Gol, um Toyota Corolla e uma caminhonete. Duas crianças que estavam no Focus tiveram ferimentos leves e foram levadas pelas equipes de resgate da concessionária ao hospital para passar por avaliação médica. A versão inicial apontada é que colisão ocorreu após o motorista do Gol tentar entra na rodovia. Com isso, teria colidido no Corolla, que perdeu o controle e bateu na caminhonete que atingiu Focus. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o acidente e ajudar controlar o tráfego de veículos. Além disso, prendeu o motorista do Gol, que apresentava sinais de embriaguez e por tentar agredir os policiais. Os carros envolvidos no acidente ficaram bastante danificados. A rodovia — que não é duplicada — precisou ser interditada e os veículos passaram pela lateral.

