Regional 10/01/2022 15:13 Sinop: GAP prende homem com 20 quilos da droga conhecida por ‘Supermaconha’ Na busca veicular, a polícia apreendeu quatro pedaços, porções e 11 tabletes da droga conhecido por “supermaconha” no banco traseiro do automóvel Foto: Reprodução Policiais do GAP (Grupo de Apoio) prenderam um homem de 22 anos com 20 quilos da droga conhecida por “Supermaconha”, na noite deste domingo (09.01), em Sinop. O entorpecente foi apreendido dentro do veículo do suspeito. A Polícia Militar recebeu informações de populares sobre um homem que estaria com cerca de 20 quilos de maconha dentro do carro Gol, nas proximidades da Avenida Flamboyant. De acordo com o boletim de ocorrência, diligências foram realizadas pela PM, em busca do referido veículo; o carro denunciado foi localizado. No momento da abordagem, o motorista tentou fugir, mas ele acabou detido em flagrante. Na busca veicular, a polícia apreendeu quatro pedaços, porções e 11 tabletes da droga conhecido por “Supermaconha” no banco traseiro do automóvel. O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil por tráfico ilícito de entorpecentes, resistência e desobediência.

