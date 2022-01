Regional 10/01/2022 17:07 G1 MT Anta é resgatada após cair em fossa em zona rural de MT Uma anta foi resgatada de uma fossa pelo Corpo de Bombeiros e pelo Batalhão Ambiental na zona rural de Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá, nesse domingo (9). De acordo com os bombeiros, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de um animal em local de risco. A propriedade fica na região da Cachoeira Rica, a 32km da Chapada dos Guimarães.

A anta adulta estava andando pelo região quando, quando o peso dela quebrou a tampa de uma fossa. O animal caiu no buraco de aproximadamente 1,5m de profundidade. Os militares usaram um tripé de salvamento e um sistema de multiplicação de força para retirar a anta do buraco.

