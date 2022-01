Regional 11/01/2022 06:46 Em ação rápida, PM localiza veículo furtado de pátio da Prefeitura de Peixoto de Azevedo A equipe policial recebeu denúncias sobre um veículo abandonado em uma área rural do município; suspeitos ainda não foram encontrados Foto: Divulgação I PM - MT Em uma rápida ação, policiais militares da equipe de Rondas Ostensivas e Ações Integradas (Raio) localizaram, na manhã desta segunda-feira (10.01), um veículo oficial da Prefeitura de Peixoto de Azevedo que havia sido furtado e abandonado em uma região da zona rural de Guarantã do Norte. Por volta de 11h, a equipe recebeu uma denúncia via 190 informando sobre um veículo abandonado em frente a uma residência. No local, os policiais notaram que o automóvel Celta estava caracterizado como veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo. Em contato com a equipe da PM local e com funcionários da Prefeitura, os policiais foram informados que o veículo havia sido furtado do pátio da secretaria no último domingo (09.01). Diante da situação, um serviço de guincho foi acionado para levar o veículo de volta à cidade. A Polícia Militar de Guarantã do Norte segue em diligências em busca dos suspeitos que realizaram o furto do veículo.

Voltar + Regional