Regional 11/01/2022 17:32 Polícia Militar salva mãe que estava sendo agredida pelo filho na capital Policiais militares resgataram uma mulher de 52 anos que estava sendo agredida pelo seu filho, na tarde desta segunda-feira (10.01), no bairro Quilombo, em Cuiabá. O suspeito, de 21 anos, foi preso em flagrante por lesão corporal e uso ilícito de drogas. Por volta de 14h, a equipe policial do 21ª Companhia Independente da PM, receberam denúncia via 190 sobre uma situação onde um filho estaria agredindo sua mãe. No local, o suspeito encontrava-se bastante alterado, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Em conversa com a vítima, a mulher relatou que ao chegar em sua residência e flagrar o filho fazendo o uso de entorpecente, o suspeito começou a proferir palavras de baixo calão e em seguida teria lhe jogado com força no chão, causando lesões nos braços e pernas da vítima. O suspeito ainda teria quebrado o vidro das janelas da casa com socos. Ainda no local, a Polícia encontrou uma porção de substância análoga a maconha e um dichavador. Diante dos fatos, a vítima foi encaminhada para um hospital da capital, por suspeita de fratura nos braços. Enquanto o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para à Central de Flagrantes.

