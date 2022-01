Regional 12/01/2022 08:16 Jovem suspeita de distribuir drogas e celulares em presídios é presa em MT Suspeita fazia a distribuição do material por meio de drones ou o arremessava pelos muros. Foto: Divulgação Uma jovem de 22 anos suspeita de distribuir drogas, celulares e outros objetos dentro de presídios em Mato Grosso foi presa em flagrante nessa terça-feira (11), em Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, a mulher estava preparando alguns materiais que seriam enviados para dentro de presídios quando foi pega, A delegada da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), Juliana Chiquito Palhares, disse que, na casa da suspeita, os policiais apreenderam carregadores de celulares, drogas, chips e equipamentos montados para que os presos tivessem condições de carregar celulares dentro das celas. Segundo a delegada, a jovem fazia a distribuição do material por meio de drones ou o arremessava pelos muros. A suspeita foi encaminhada à delegacia na companhia do advogado dela para presar esclarecimentos. A delegada disse que ela será autuada por tráfico de drogas.

