Regional 13/01/2022 10:48 www.reportermt.com Investigador é detido pela PM durante arrombamento de caixas eletrônicos em VG Além do policial civil, dois criminosos foram presos em flagrante e um terceiro está foragido. Foto: Reprodução A Polícia Militar prendeu dois bandidos em flagrante durante um furto em uma agência do Santander na madrugada desta quinta-feira (13), na Avenida Couto Magalhães, em Várzea Grande. Um policial civil que estava em frente ao banco foi detido como suspeito de integrar o grupo de ladrões. O fato foi registrado por volta das 04h, no estabelecimento localizado no Centro da cidade De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram informados sobre uma tentativa de furto no banco após a equipe de vigilância identificar que o alarme teria sido acionado. Quando chegaram no local, a PM ouviu um barulho vindo do forro e quando saíram, viram três no telhado da agência. Na tentativa de fugir, eles acabaram caindo do telhado. Dois foram capturados e o terceiro fugiu. No banco foram encontrados um dos caixas parcialmente arrombado, buracos na parede e diversos materiais utilizados pelos criminosos. Em depoimento, um dos bandidos identificou o comparsa, que fugiu, como sendo morador do bairro Santa Isabel. Do lado de fora da agência, um homem de 46 anos que estava dentro de um carro estacionado foi abordado pelos militares. Na ocasião, ele se apresentou como policial civil, mas teve sua arma e carteira funcional apreendidos. A Polícia Civil apura o caso.

