Regional 13/01/2022 16:15 Dono de loja de celular em Lucas do Rio Verde é preso por receptação após comprar aparelho furtado O aparelho foi furtado de uma empresa de peças e lubrificantes em Nova Mutum Foto: Reprodução Um empresário do ramo de telefonia celular foi preso em flagrante pela Polícia Civil, em Lucas do Rio Verde, pelo crime de receptação qualificada. A equipe de investigação da Delegacia de Lucas do Rio Verde realizou diligências na loja de manutenção de aparelhos celulares, depois de receber informações da Delegacia Roubos e Furtos de Nova Mutum sobre objetos que foram furtados em dezembro, de uma empresa de lubrificantes da cidade. Na empresa do suspeito, no bairro Veneza, os policiais civis encontraram um aparelho modelo Samsung S20 e ao checar o número de Imei foi verificado que era o mesmo celular furtado em Nova Mutum. Segundo o empresário, ele adquiriu o aparelho de um cliente que procurou sua loja na semana do Natal com um celular para trocar a tela e teria ofertado como parte do pagamento o aparelho Samsung furtado, pelo qual pagou R$ 450,00. O proprietário da loja de celular foi conduzido à delegacia de Lucas do Rio Verde e autuado em flagrante por receptação qualificada. Os investigadores seguem em diligências para localizar o suspeito que vendeu o aparelho furtado e recuperar os demais objetos que foram levados da loja de lubrificantes em Nova Mutum, entre eles uma motocicleta, outro aparelho celular e ferramentas.

