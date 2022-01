Uma massoterapeuta de 22 anos procurou a Polícia Civil de Sinop para denunciar que vem sofrendo ameaças de um clientes, após não ter prestado serviços a ele. Segudo a vítima, o suspeito diz que irá divulgar na internet fotos comprometedoras dela e de colegas de trabalho dela.

Segundo informações da Polícia Civil a ocorrência de ameaça foi registrada por volta das 19h50 de terça-feira (11) e teria ocorrido no Bairro Jardim São Paulo, em Sinop. No boletim de ocorrências a vítima narrou que trabalha como acompanhante massoterapeuta e tem sofrido ameaças de um cliente.



Segundo a jovem, o suspeito ligou para ela, solicitando seus serviços. No entanto, ela não estava disponível, estava em outra cidade, e negou o trabalho. O homem então começou a ameaçá-la, dizendo que divulgaria fotos dela e de mais duas colegas de trabalho dela, na internet. A Polícia Civil está investigando a denúncia.