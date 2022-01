Regional 14/01/2022 08:39 Nortão Online Agência do Bradesco de Colíder é fechada após surto de Covid em funcionários Foto: Divulgação A agência do banco Bradesco de Colíder amanheceu fechada. Segundo informações, o surto de Covid-19 atingiu boa parte dos servidores. Um aviso na entrada informa que a agência está “temporariamente fechada para higienização e cumprimento de medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus”. Não foi informada a previsão de abertura da agência. Os clientes devem utilizar os canais digitais ou procurar agência mais próxima, em Alta Floresta ou em Peixoto de Azevedo. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Colíder teve 26 casos confirmados nas últimas 24 horas, tem um paciente internado e 127 em isolamento domiciliar. Um total de 150 pessoas já morreram em decorrência da doença no município, desde o início da pandemia.

