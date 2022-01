Regional 14/01/2022 12:45 www.gazetadigital.com.br VG: Policial atira dentro de hospital por não conseguir visitar esposa fora do horário Marcus Vaillant Disparo de arma de fogo assustou servidores e pacientes do Pronto-Socorro de Várzea Grande, na manhã desta sexta-feira (14). O tiro foi dado por um policial civil, que já foi identificado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O crime aconteceu como forma de intimidar a equipe de trabalhadores, que não o deixou visitar a esposa fora do horário. De acordo com as informações apuradas pela reportagem do , por volta das 8h40, equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram acionadas para uma ocorrência de disparo de arma de fogo dentro da unidade de saúde. Um dos seguranças da unidade contou que o suspeito chegou no local junto com outras pessoas querendo fazer visita para a esposa, que está internada na unidade. Porém, foi informado que naquele horário não era permitida a entrada de visitantes. Mas, o suspeito não recebeu bem a informação. Ele entrou pelo corredor, sacou a arma de fogo e disparou no chão, acertando um carrinho que distribuiu alimentos pelos leitos. Depois disso, colocou o distintivo da Polícia Civil no peito e deixou o local em um Toyota Corola prata. Pânico Testemunhas contaram que no momento do tiro muitos pacientes estavam sentados no corredor do hospital aguardando atendimento. O tiro poderia ter acertado populares e causou alvoroço, pânico e agitação pelo local. Durante as diligências, foi descoberto que ele é servidor lotado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derfva). O projétil deflagrado foi apreendido pela arma. O caso é investigado. O entrou em contato com a Polícia Civil, que de forma resumida por meio da assessoria de imprensa, declarou que "a Corregedoria da Polícia Civil já foi acionada e está apurando os fatos".

Voltar + Regional