Regional 14/01/2022 16:09 Sindicato Rural de Carlinda está entre os que mais realizaram cursos em 2021 O Sindicato Rural de Carlinda encerrou 2021 com a inauguração do Centro de Atendimento ao Produtor (CAP) e a posse da nova diretoria. Para 2022 já tem programado em torno de 50 cursos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT). A maioria deve acontecer no Núcleo Avançado de Capacitação (NAC). O presidente empossado, Nelson Obuti conta que neste ano será realizado o Mulheres em Campo e o Inclusão digital rural intermediário e o avançado. “São cursos modulares. O povo tem procurado bastante. Também teremos cursos para o setor de máquinas e implementos agrícolas e de beneficiamento de alimentos”, destaca Obuti. CAP inaugurado em dezembro Tanto a presidente que deixou o cargo, Lucinei Buch Médici, quanto Nelson Obuti enfatizam a importância da parceria entre Sindicato Rural e Senar-MT. “É um parceiro primordial quando o assunto é capacitação e qualificação do homem do campo”, destaca Lucinei que nesta gestão é vice-presidente do Sindicato. Para ela, o Senar-MT é uma extensão da Famato. “Tanto o trabalho teórico quanto o prático destas entidades são primordiais para o desenvolvimento do agronegócio, capacitação e motivação para o produtor escolher os melhores caminhos com mais rentabilidade e sustentabilidade”. Nelson Obuti destaca que o Senar-MT sempre foi parceiro do Sindicato Rural. “Já fomos premiados com o troféu de mobilização e queremos ampliar cada vez mais o número de cursos e o atendimento ao produtor rural do nosso município, levando conhecimento e informação”. O superintendente do Senar-MT, Francisco Olavo Pugliesi de Castro, conhecido como Chico da Pauliceia conta que o NAC do Sindicato Rural de Carlinda esteve entre os que mais realizaram cursos, ao longo de 2021. “Tenho certeza que o trabalho deste Sindicato continuará sendo destaque. Porque há união entre os líderes”. Ao todo foram mais de 200 eventos educacionais realizados pelo Sindicato Rural de Carlinda em parceria com o Senar-MT no ano passado. Ao todo foram treinadas mais de duas mil pessoas.

