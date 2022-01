Regional 14/01/2022 16:21 Policia Civil prede jovem que traficava na modalidade delivery em Lucas do Rio Verde Foto: Divulgação Há três meses, a equipe de investigação vinha monitorando o o envolvimento do rapaz com o tráfico de drogas no bairro Bom Jesus. Os policiais identificaram os pontos onde o suspeito ficava para conseguir fazer a venda de entorpecentes. Nesta quinta-feira, a equipe policial consegiu abordá-lo quando ele se aproximava do local onde costumava ficar para vender as porções de drogas. Em uma bolsa preta que o rapaz carregava foram encontradas uma porção de maconha, faca para cortar a droga e uma balança de precisão. Em entrevista, ele confessou que também fazia entrega para usuários que ligavam ou mandavam mensagens solicitando drogas. O jovem foi encaminhado à Delegacia de Lucas do Rio Verde e autuado em flagrante por tráfico. Em seguida, foi enviado ao Centro de Detenção Provisória.

