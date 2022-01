Regional 15/01/2022 06:23 G1MT Silo com 150 toneladas de soja pega fogo e bombeiros levam 19 horas para conter as chamas em MT Não houve vítimas e as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Silo pega fogo em Lucas do Rio Verde (MT) — Foto: William Barbosa Um secador de armazém de grãos pegou fogo nesta quinta-feira (13), em Lucas do Rio Verde, a 353 km de Cuiabá. A equipe dos bombeiros da cidade vizinha precisou ajudar no combate ao incêndio por causa da complexidade de conter as chamas em um silo que possui mais de 150 toneladas de soja. A Amaggi, organização agrícola multinacional, informou por meio de nota que não houve vítimas e as causas do incêndio estão sendo investigadas. Os bombeiros só conseguiram apagar totalmente as chamas na manhã desta sexta (14). Foram cerca de 19 horas tentando apagar o fogo. A equipe executou diversas estratégias para conter o fogo, como escoamento dos grãos para isolar o material, fechamento de todos o exaustores para evitar o contato com o oxigênio, entre outros. Contudo, o silo estava cheio, com cerca de 150 toneladas de soja, em uma alta caloria, segundo os bombeiros. O material continuou queimando internamente enquanto as equipes trabalhavam em duas linhas com mangueiras para resfriar a soja. A equipe de bombeiros da cidade vizinha de Nova Mutum (MT) foi acionada para auxiliar no revezamento da equipe, uma vez que o trabalho não podia parar.

