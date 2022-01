Regional 15/01/2022 09:58 Nortão Online Pastor é preso em Colíder acusado de possível estupro de menina de 13 anos Foto: Divulgação Um pastor evangélico de 45 anos, casado, que reside há cerca de 3 anos em Colíder, foi preso nesta madrugada, acusado de estupro de vulnerável. O pastor estaria mantendo um relacionamento com uma menina de 13 anos, cuja família frequentava a igreja. A esposa do pastor flagrou conversas que os dois mantinham por um aplicativo de celular, com áudios que comprovariam o relacionamento e fotos do pastor totalmente nu, enviadas para a menina e contou para a mãe da vítima. A menor, aliciada pelo pastor, estaria enamorada do mesmo e confessou que já havia tido relações sexuais com ele. O fato ainda deve ser comprovado por exames. Revoltada, a mãe dela procurou a polícia e o pastor foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil. A família acredita que pode ter outras vítimas que foram aliciadas pelo pregador.

