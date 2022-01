Regional 15/01/2022 17:48 Só Notícias Colisão entre caminhonete e carreta na BR-163 em Sinop deixa um morto (fotos: Weslei Bernardes e Sonia Godinho/TV Nova Capital) A violenta colisão envolvendo uma Volvo FH 540 branca e uma GM S10 prata foi registrada, há pouco, no quilômetro 850 da rodovia federal. O condutor da caminhonete não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local. Sua identidade ainda está sendo confirmada. O acidente foi nas proximidades do bairro Camping Clube. No veículo de carga, que transportava soja, seguia apenas o condutor, que não sofreu ferimentos e assinou termo de recusa de encaminhamento médico. A versão apontada inicialmente, mas que ainda será investigada, é que o condutor da carreta seguia sentido Sul e da caminhonete na direção oposta, quando houve uma tentativa de ultrapassagem e a violenta colisão frontal. Com o impacto, a caminhonete ficou completamente destruída, a caixa de câmbio chegou a ser arrancada e parou às margens da via. Já a Volvo, teve danos na parte frontal. No local, formou-se congestionamento, mas nenhuma pista precisou ser bloqueada. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas detalhou que equipes da concessionária responsável pela administração da rodovia chegaram no local e informaram que havia somente a vítima já em óbito, por isso não realizou o atendimento. Uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal esteve no local e deve registrar um boletim de ocorrência. A Polícia Civil, e Perícia Oficial e Identificação Técnica também serão acionadas para começarem a investigar as circunstâncias e responsabilidades. O corpo do motorista será encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia e reconhecimento oficial. Neste sábado, no Jardim Botânico em Sinop, houve acidente entre dois veículos e, com o impacto, um tombou.

Voltar + Regional