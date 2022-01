Regional 16/01/2022 10:16 Nortão Online Veiculo bate em moto e capota em Colíder: dois ficam feridos Foto: Nortão Online Um VW Gol bateu em uma moto e capotou na avenida Ivo Carnelós, próximo à Unemat de Colíder, na noite deste sábado. Duas pessoas ficaram feridas. De acordo com informações da Guarda Municipal de Trânsito, o carro seguia sentido Facider/Unifama e a moto vinha do bairro Jardim Everest, sentido Centro, quando ocorreu o acidente. O condutor do carro teria tentado desviar da moto, mas não conseguiu evitar o choque. O carro acabou capotando. O condutor da moto sofreu ferimentos graves e foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros ao hospital regional. O condutor do carro também ficou ferido mas com menos gravidade. A Guarda Municipal efetuou a sinalização no local até a retirada dos veículos.

