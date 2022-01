Regional 16/01/2022 10:27 G1 MT Sob efeito de drogas, homem invade policlínica e xinga profissionais de saúde em Cuiabá Ele jogou um cone de sinalização e cuspiu no rosto de um enfermeiro que pedia para que ele se retirasse do local. Foto: Reprodução Um homem, que estava sob efeito de drogas invadiu a Policlínica do bairro Coxipó, nessa sexta-feira (14), em Cuiabá e xingou os profissionais de saúde que trabalhavam no local. A Polícia Militar esteve na unidade e encaminhou o suspeito para a delegacia. De acordo com a Secretaria de Saúde de Cuiabá (SMS), o homem estava fazendo gestos obscenos e chegou a invadir a ala de emergência, onde um paciente estava em processo de intubação, e um adulto e duas crianças estavam sendo atendidas. Logo depois, o homem jogou um cone de sinalização e cuspiu no rosto de um enfermeiro que pedia para que ele se retirasse do local. O enfermeiro, então tirou o homem da Policlínica e outras pessoas ajudaram a amarrar ele até que a Polícia Militar chegasse. Segundo a secretaria, o servidor teve que ser liberado do expediente para ir à delegacia, onde representou contra o agressor. Além disso, o profissional passou por exames para detectar se contraiu Covid-19, hepatite, sífilis ou outra infecção. Após o ocorrido, a equipe de funcionários ficou emocionalmente abalada e precisou suspender o atendimento por alguns minutos. De acordo com a secretaria de saúde, há dois meses o homem agrediu, enforcou e tentou roubar o celular de uma fisioterapeuta dentro da policlínica.

Voltar + Regional