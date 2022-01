Regional 16/01/2022 15:48 G1MT Mulher é morta com um tiro na cabeça após defender a amiga de ex-namorado em MT O tiro acertou a cabeça de Letícia Barbosa Silva, de 33 anos, que morreu na hora. O marido da vítima e outro homem também foram atingidos Letícia Barbosa Silva, de 33 anos, morreu após defender uma amiga dela, nesse domingo (16), em Alto Araguaia, a 426 km de Cuiabá. O marido da vítima e outro homem também ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital do município. De acordo com a Polícia Civil, estava acontecendo uma reunião familiar na residência da vítima quando um homem chegou para conversar com a ex-mulher, que participava da confraternização. Os dois discutiram e o homem agrediu a ex-companheira. Letícia foi defender a amiga e o suspeito, deu um tiro com uma arma de fogo na cabeça dela. Depois disso, ele também disparou contra o marido de Leticia e um outro homem. Ela morreu na hora. Os dois homens feridos foram levados ao hospital por vizinhos e passam bem. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Rondonópolis (MT) para a realização de exame de necropsia. O suspeito do crime já foi identificado pela polícia, mas está foragido. A Polícia Civil investiga o caso.

Voltar + Regional