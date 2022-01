Regional 17/01/2022 07:45 Redação I Nativa News NA HORA DO CULTO: Criminosos invadem igreja, faz disparos e deixa 7 baleados; bebê fica ferido em Cáceres - MT João Grabriel / Cáceres Noticias Pelo menos sete pessoas ficaram feridas na noite de domingo (16) depois de dois homens invadir uma igreja em Cáceres, na região Centro-Sul do estado de Mato Grosso, e disparar contra os fiéis. Conforme o boletim de ocorrência, os atiradores chegaram na igreja em uma motocicleta por volta das 20h30. Na sequência, pegaram armas de fogo e dispararam várias vezes. Sete pessoas foram atingidas pelos tiros, dentre elas um recém-nascido que foi atingido na perna, e foi socorrida por terceiros ao hospital, onde recebe os atendimentos médicos. As vítimas dos disparos foram socorridas pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital regional. Os criminosos fugiram do local e ainda não foram localizados. Os policiais realizam as diligências para prender os criminosos. A tentativa de homicídio é investigada pela Polícia Civil.

Voltar + Regional