Regional 17/01/2022 11:54 Só Notícias/Luan Cordeiro Acidente entre carretas e caminhonete deixa dois feridos na BR-163 em Sinop Fotos: Osvaldo Pereira/SBT Sinop A colisão envolvendo duas Volvos FH (uma branca e outra preta) e uma Toyota Hilux branca foi registrado, na manhã de hoje, segunda-feira (17), no quilômetro 860 da rodovia federal. Ao menos duas pessoas ficaram feridas, e foram encaminhadas ao hospital. Não há detalhes sobre os atuais estados de saúde. O acidente foi registrado a cerca de cinco quilômetros do bairro Camping Clube, sentido ao município de Itaúba, já fora do trecho administrado pela concessionária. A versão apontada inicialmente e, que ainda será investigada, é que inicialmente houve colisão entre as duas carretas e com isso derramamento de soja na pista. Em seguida, a caminhonete teria deslizado na carga derramada e acabou capotando, parando com as rodas para cima, às margens da rodovia. Esta versão ainda será apurada. Com o impacto, a Volvo preta ficou com a lateral danificada, enquanto a caminhonete teve danos na parte do teto, capô. Um boletim de ocorrência deve ser registrado pela Polícia Rodoviária Federal.

Voltar + Regional