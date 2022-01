Regional 17/01/2022 19:19 G1MT Motoristas enfrentam dificuldades em Mato Grosso devido aos atoleiros Situação é complicada no norte de Mato Grosso por conta das chuvas registradas nos últimos dias. Foto: Reprodução Airton Paiakan Em diversos pontos do norte de Mato Grosso, motoristas estão parados por conta dos atoleiros nas estradas provocados pelas chuvas dos últimos dias. No estado, oito municípios já decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Em diversos pontos do norte de Mato Grosso, motoristas estão parados por conta dos atoleiros nas estradas provocados pelas chuvas dos últimos dias. No estado, oito municípios já decretaram situação de emergência por causa das chuvas. O superintendente da Defesa Civil, Luís Cláudio Ferreira da Cruz, disse que há municípios com dificuldade no abastecimento. "Quando se têm esses atoleiros que impedem o tráfego de caminhões, há dificuldade em se chegar alimentos e combustíveis", informou. Segundo ele, neste momento, estão sendo adotadas medidas de reestabelecimento, ou seja, a construção de desvios para que as comunidades possam se deslocar. Em outro ponto, há ainda o trabalho de captação de recursos junto aos governos de federal e do estado. "Para que no fim do período chuvoso possa ser feita a reconstrução dessas pontes que foram destruídas", explicou.

