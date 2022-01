Regional 18/01/2022 06:16 G1 MT Cinco dos 7 baleados durante culto em igreja têm alta em MT; um deles segue em estado grave Duas vítimas seguem internadas. Elas também testaram positivo para a Covid-19. Foto: João Gabriel/Cáceres Notícias Cinco das sete vítimas que foram baleadas durante um culto evangélico no domingo (16) em Cáceres, a 250 km de Cuiabá, já receberam alta do hospital. As duas vítimas que seguem internadas, uma estão em estado regular e a outra em estado grave. As duas vítimas que seguem internadas também testaram positivo para a Covid-19. Uma das vítimas precisou passar por uma laparotomia, que consiste na abertura do abdômen. A outra está em estado regular e precisou inserir um dreno no tórax, devido as lesões toráxicas. O caso Sete pessoas foram baleadas durante um culto evangélico. Um bebê e duas adolescentes estão entre as vítimas. Segundo o boletim de ocorrência, o fato aconteceu na Rua dos Opalas, no bairro Cohab Velha. As testemunhas relataram à Polícia Militar que, durante o culto, dois homens chegaram em uma moto, efetuaram os disparos e fugiram em seguida. Genilza Peixoto Barbosa, de 36 anos, Rosiane Batista da Silva Gonsalves, de 27 anos, Gilmar Bezerra da Silva, de 41anos, e Jorge Eduardo Araújo, de 45 anos, foram atingidos. Além deles, foram baleadas um bebê recém-nascido e duas adolescentes de 16 anos. Segundo testemunhas, um policial civil que estava no local levou algumas das vítimas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em seu carro particular. As outras pessoas baleadas foram encaminhadas até o Hospital Regional de Cáceres pela equipe do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil e a Polícia Técnica (Politec) foram acionadas e estiveram no local, mas nenhum suspeito foi identificado até o momento.

