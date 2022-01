Regional 18/01/2022 06:21 Viatura da PM capota durante perseguição e "sobe" em carro em VG Policiais militares perderam o controle da viatura durante uma perseguição a suspeitos em uma motocicleta e acabaram subindo na traseira de um veículo Virtus, estacionado em frente a uma residência no bairro Jardim Glória, em Várzea Grande, na noite deste domingo (16). A viatura da Polícia Militar estava em rondas pelas proximidades da Avenida Júlio Campos, quando visualizou uma motocicleta fazendo manobras perigosas na via. Por meio de sinais sonoros e luminosos, a equipe deu ordem de parada que não foi obedecida pelo suspeito, iniciando assim uma perseguição. Já na entrada do bairro Jardim Glória II, na rua da Bondade, cruzamento com a rua da Glória, uma caminhonete acabou colidindo na traseira da viatura, que capotou e parou em cima da traseira de um veículo VW Virtus. O proprietário da caminhonete Amarok fugiu do local após o acidente. Segundo populares, o motorista foi visto jogando uma lata de cerveja para fora do carro. Os agentes da Guarda Municipal foram acionados para dar apoio ao acidente e registrar o boletim de ocorrência. A caminhonete foi localizada abandonada minutos depois do acidente. O veículo foi apreendido e removido para o Cisc do Parque do Lago. O motorista do carro Virtus disse que avistou a motocicleta em alta velocidade, foragindo da viatura antes da colisão, mas não conseguiu anotar a placa. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.

