Regional 18/01/2022 19:11 Nativa News com NORTÃO MT Sorriso: Bebê é atingido com golpe de faca no colo da mãe durante briga de casal A criança estava no colo da mãe quando foi atingida uma facada do próprio pai Foto: NORTÃO MT Um bebê ficou gravemente ferido durante uma discussão de casal na cidade de Sorriso. A criança estava no colo da mãe quando foi atingida por um golpe de faca do próprio pai. O crime aconteceu por volta das 19h30 desta terça-feira (18). De acordo com a equipe de Bombeiros, a criança estava com a faca cravada na perda onde transfixou. Guarnições da Polícia Militar atenderam a ocorrência, que resultou na detenção de um homem ainda não identificado. Segundo a polícia, o homem tentou agredir a esposa, mas acabou atingindo o filho. O pai da criança foi autuado.

Voltar + Regional