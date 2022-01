Regional 19/01/2022 06:04 Sinop lança mais de 500 vagas para cursos profissionalizantes Pedro Ventura / Agência Brasília Por meio da pasta do Trabalho, a Secretaria de Assistência Social disponibilizará este ano mais de 500 vagas para cursos profissionalizantes em Sinop, sendo elas divididas em 29 cursos para diversas áreas de atuação. A capacitação será realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). “A Secretaria de Assistência Social é também responsável pela pasta do Trabalho em Sinop, e desde o início da gestão estamos investindo muito nessa área. Nossa cidade está crescendo, estamos recebendo muitas empresas e investidores, e precisamos acompanhar esse ritmo capacitando a população para que estejam preparados para a oferta de emprego”, conta a secretária Scheila Pedroso. Os cursos terão início no mês de fevereiro e atenderão os públicos mais variados, como homens e mulheres, jovens e adultos. “É importante destacarmos que essas 500 vagas chegam para somar às ações já desenvolvidas pela Secretaria, ou seja, além disso teremos outros cursos e oportunidades para a população. Estamos trabalhando para atender todos os públicos, mas nosso maior foco é investir nos jovens”, pontua a coordenadora da pasta do Trabalho, Cátia Toresan. As vagas para os cursos estão disponíveis no Sine e nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

Voltar + Regional