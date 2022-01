Regional 19/01/2022 06:09 Incêndio destrói casa de madeira em Sorriso A mãe e seus dois filhos estavam no local, mas nenhum deles ficou ferido Um incêndio destruiu uma casa de madeira na manhã desta terça-feira (18) em Sorriso. No local estavam uma mãe e seus dois filhos pequenos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a responsável afirmou que suspeita que uma das crianças tenha iniciado o fogo acidentalmente. Apesar do susto, a família não ficou ferida. Os militares foram acionados por volta das 10h, quando testemunhas relataram sobre o incêndio em uma casa aos fundos da empresa FortPlast, às margens da BR-163. Chegando ao local, os bombeiros encontraram o imóvel já consumido pelas chamas. Como a casa é de madeira, o fogo se espalhou de forma veloz e destruiu toda a estrutura. Para conseguir apagar o incêndio, os bombeiros realizaram o combate direto e conseguiram controlar as chamas antes que se espalhassem para as casas próximas. Ao final da ocorrência os militares fizeram o rescaldo da área para evitar que o fogo voltasse a se espalhar pela ambiente inflamável. O incêndio destruiu a parte externa e carbonizou boa parte dos itens que estavam dentro do imóvel. Uma avaliação deverá indicar o que iniciou o fogo.

