Regional 19/01/2022 06:20 Dois adultos são presos com quatro diferentes tipos de drogas em Lucas do Rio Verde, além de R$ 4 mil Um adolescente de 16 anos foi apreendido também Dois adultos foram presos e um menor apreendido em flagrante nesta terça-feira (18.01) durante cumprimento de mandados de buscas em uma investigação sobre tráfico de drogas, em Lucas do Rio Verde. Quatro tipos de entorpecentes - maconha, haxixe, pasta base de cocaína e cocaína -, além de apetrehcos usados para embalar drogas foram apreendidos na residência alvo das buscas, no bairro Parque das Américas. A ação foi coordenada pela Delegacia de Lucas do Rio Verde e contou com apoio da Polícia Militar. Mais de R$ 4 mil foram apreendidos com o principal suspeito. Os policiais civis realizaram monitoramento de um dos alvos das buscas, que já vinha sendo investigado pela Polícia Civil por suspeita de se associar a outros criminosos no tráfico de drogas. No momento em que o suspeito, de 25 anos, saía de uma área de mata próxima à sua residência, junto com mais dois rapazes, para fazer a entrega de entorpecentes, as equipes policiais realizaram a abordagem. Com o mandado judicial, foram feitas buscas no veículo usado pelos suspeitos, na casa e na mata na frente do imóvel. Com o suspeito de 25 anos foi encontrada a quantia de R$ 4.229,00 em dinheiro, uma porção de maconha e um pino de cocaína. Com os outros dois, um de 20 anos e o adolescente de 16 anos, foram apreendidas porções de maconha. No interior da casa foram encontrados, escondidas em móveis, outras porções de maconha, de cocaína, de haxixe e também balanças de precisão. O suspeito, dono da casa, se alterou durante as buscas e foi imobilizado pelos policiais. Os três foram encaminhados à Delegacia de Lucas do Rio Verde. Os adultos serão autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas e o adolescente responderá por ato infracional análogo aos dois crimes.

