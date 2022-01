Regional 19/01/2022 09:39 G1MT Fazendeiro mata assaltante durante tentativa de roubo em propriedade rural em MT Família da vitima foi feita refém por dois homens armados e encapuzados. Um dos suspeitos conseguiu fugir do local. Um homem suspeito de tentar assaltar uma propriedade rural em Mirassol d' Oeste, a 329 km de Cuiabá, foi morto a tiro pelo fazendeiro do local, na manhã desta quarta-feira (19). Um segundo suspeito da tentativa de assalto fugiu. A vítima contou à Polícia Militar que estava iniciando os trabalhos na propriedade quando ouviu gritos e vozes nos fundos da casa e, logo depois, percebeu que a mulher dele e a sogra foram feitas reféns pelos assaltantes. Imediatamente, o proprietário da fazenda enviou mensagens para familiares pedindo para acionar a polícia e correu para dentro da residência. Segundo a polícia, o fazendeiro relatou que estava dentro do quarto, onde pegou uma arma e permaneceu trancado. Minutos depois, um dos criminosos, armado e encapuzado, foi até a janela do quarto e gritou “perdeu, perdeu”. Foi então que a vítima, de dentro do quarto e pela janela, atirou em direção ao suspeito, que saiu correndo em direção aos fundos. Em seguida, a vítima ouviu um disparo de arma vindo dos fundos da casa e abriu a porta para a mulher e a sogra entrar. As duas filhas do casal, de 11 e 17 anos, também estavam na propriedade, mas conseguiram se trancar dentro de um quarto. Conforme o boletim de ocorrência, tempo depois, o fazendeiro ouviu os cachorros latindo insistentemente e foi até os fundos da casa e verificou um dos suspeitos caído no chão. A polícia chegou logo em seguida e encontrou o suspeito do assalto já sem vida. Ele estava com uma arma e uma faca na cintura. A arma utilizada pelo fazendeiro foi entregue à polícia para investigação. A PM informou que o objeto está legalizado e registrado no nome da vítima. O proprietário do local foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência. Segundo a Polícia Militar, ele está “em clara situação de legítima defesa própria e de terceiros”.

Voltar + Regional