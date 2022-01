Regional 19/01/2022 13:23 Paranaíta Online Situação Preocupante: Paranaíta contabiliza 140 casos ativos de COVID-19 O boletim epidemiológico do dia 18 de Janeiro mostra um total de 140 casos ativos de COVID-19, nas últimas 24 horas, 40 pessoas testou positivo para a doença em Paranaíta. O município contabiliza pela doença, 35 mortos e está a 93 dias sem óbitos. Um total de 3.415 pessoas contrairam o coronavírus e 3.240 se recuperaram. Naterça (18), apenas uma pessoa estava na enfermaria, orestante se recupera em seus domicílios. Comparando o Boletim Epidemiológico 670 de 18 de janeiro de 2022 com o ano de 2021, nota-se que naquela ocasião tinha 100 casos ativos e haviam 8 internados, dos quais 6 na enfermaria e 2 na UTI. A orientação da Saúde de Paranaíta é que as pessoas continuem com todas as medidas sanitárias de proteção, pratique o distanciamento social, usem álcool em gel e intensifique o uso de máscaras, o que serve de prevenção para Covid-19 e para as sindromes gripais

Voltar + Regional