Regional 19/01/2022 17:52 Reporter MT Na cadeia, pai que cravou faca na perna de bebê de 8 meses diz ter pensado ser o 'bam bam bam' Josafá Gomes da Silva, 24 anos, foi preso pouco tempo depois de ser baleado enquanto fugia do local. Josafá Gomes da Silva, 24 anos, que foi preso na noite de terça-feira (18), após cravar uma faca na perna do filho, de 8 meses, durante uma briga com a esposa no bairro Vila Bela, em Sorriso (420 de Cuiabá), não estaria arrependido do crime. A informação foi confirmada pela pelo sargento Almeida, durante entrevista para o JK Notícias. "Ele disse não estar arrependido, que ele queria mesmo matar a esposa dele", contou em entrevista. De acordo com o boletim de ocorrência, Josafá se envolveu em um desentendimento com a mulher e tentou matá-la a facadas. No entanto, o golpe atingiu a perna do filho que estava no colo da mulher. A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional, onde passou por uma cirurgia para retirada de parte da lâmina da faca. O atual estado de saúde dela não foi informado. Fuga Moradores da região se revoltaram e chegaram a perseguir o agressor. Na ocasião, segundo o próprio Josafá, ele foi baleado na perna por uma pessoa não identificada.Horas após o crime, ele retornou para casa onde foi capturado. Devido ao ferimento na perna, o acusado foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento e, em seguida, levado para a delegacia. O acusado foi enquadrado na lei Maria da Penha, por violência contra a esposa, e tentativa de homicídio contra o filho. Para a imprensa local, Josafa disse bateu na esposa por pensar ser o "bam bam bam".

