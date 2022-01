Regional 19/01/2022 19:28 Dois presos fogem de Cadeia Pública usando uma corda improvisada em MT Após a contagem, os policias penais perceberam que faltavam dois presos e encontraram a corda amarrada no muro. Foto: Secretaria de Segurança Pública (Sesp) Dois presos fugiram da Cadeia Pública de Nobres, a 151 km de Cuiabá, nesta quarta-feira (19), usando de corda amarrada em um muro dos fundos da penitenciária. O objeto artesanal foi improvisado para a fuga. A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), informou por meio de nota que a Adjunta de Administração Penitenciária, confirmou a fuga dos dois presidiários e que as equipes de plantão estão realizando as buscas pelos fugitivos. De acordo com a Sesp, os policiais penais de plantão perceberam que faltavam dois presos na contagem. Ao realizar rondas pela unidade, os servidores encontraram a corda amarrada no muro dos fundos, próximo à obra de ampliação da unidade.

Voltar + Regional