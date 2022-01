Regional 20/01/2022 05:45 Só Notícias Acidente entre carretas deixa motorista ferido em rodovia entre Sinop e Cláudia Foto: Divulgação Bombeiros Foi registrado por volta das 16h06 de ontem, quarta-feira (19), um acidente na rodovia estadual MT-423, entre os municípios de Sinop e Cláudia, um motorista ficou ferido após a colisão entre duas carretas. Conforme o Batalhão de Bombeiros de Sinop informou a imprensa, o acidente ocorreu próximo ao silo sementes Tocantins, quando uma carreta colidiu na traseira de outra. Um motorista de 32 anos saiu sozinho do seu veículo de carga, referia algia no tórax no lado esquerdo ao respirar e sensibilidade ao toque. Apresentava pele pálida e sudorese Foi encaminhado ao hospital Regional de Sinop sob oxigenoterapia. O condutor do da carreta que seguia a frente não sofreu ferimentos e não necessitou de atendimento.

