Regional 20/01/2022 14:29 www.expressomt.com.br LUCAS DO RIO VERDE: Homem é detido após ser flagrado praticando sexo com égua no CTG Já passava das 0h desta quinta-feira (20) quando a Polícia Militar foi acionada via 190 com a informação de que no CTG Sentinela da Tradição de Lucas do Rio Verde, um dos associados teria pegado um homem pelado praticando sexo com uma égua dentro da baia, onde ficam os animais. Segundo informações, o suspeito tentou correr, mas foi imobilizado por populares até a chegada da PM. O comunicante disse aos miliares que essa prática já havia acontecido outras vezes e que em uma delas, o suspeito chegou a enfiar um pedaço de madeira na égua, além de cortá-la com uma faca. Os policiais foram até o CTG e encontraram o suspeito imobilizado e com escoriações pelo corpo devido a não querer ser detido por populares e acabou se debatendo. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia para as medidas que o caso requer.

