Regional 20/01/2022 18:22 Olhar Direto MT - Menino de um ano morre queimado em explosão de gasolina em fogão a lenha Foto: Reprodução Um menino de um ano, identificado como Luiz Miguel, morreu queimado em uma explosão de uma garrafa com gasolina que estava perto de um fogão a lenha, nesta quarta-feira (20), em uma fazenda na zona rural de Nobres (120 km de Cuiabá).

As informações são de que o acidente aconteceu enquanto o pai trabalhava e a mãe, que está grávida de nove meses, cuidava de casa. A mulher teria entrado na cozinha da residência, quando ouviu o barulho da explosão. Ao ir até o fogão a lenha, viu que a garrafa de gasolina havia explodido e filho já estava em chamas.



Depois do acidente, o casal seguiu com o filho até a unidade médica de Vila Coqueiral e no caminho, o veículo ainda teria apresentado um problema. Com ajuda de uma mulher que passava de caminhonete pelo local, a mãe conseguiu ir até o hospital com o filho que posteriormente foi transferido para o Hospital Municipal Laura de Vicunã.



De acordo com a Polícia Civil, Luiz Miguel deu entrada no Hospital Municipal com vida. O médico informou que foram feitos todos os procedimentos necessários, mas a criança não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.



A Polícia Civil irá apurar o acidente.

