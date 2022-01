Regional 21/01/2022 10:13 Folha Max Apostador de Cuiabá acerta 7 números e fatura R$ 10 milhões na Timemania Foto: Reprodução Um cuiabano tem motivos de sobra para sorrir neste início de ano. Ele acertou sozinho as 7 dezenas da Timemania e vai levar para casa a quantia de R$ 10,078 milhões. O sortudo fez uma aposta simples na Lotérica Morada do Ouro. O jogo custou apenas R$ 3. Os números sorteados foram 03 - 29 - 43 - 50 - 51 - 66 - 71. Além disso, o time do coração sorteado foi o Inter de Limeira-SP. Além do prêmio máximo a um cuiabano, a Timemania garantiu a quantia de R$ 22.633,21 mil para um apostador de Lucas do Rio Verde. Ele acertou seis números sorteados. Outras 295 apostas acertaram 5 números e vão levar R$ 1.096,03 mil. Com 4 acertos, 4.854 apostas faturaram R$ 9,00. Já 46.410 apostas acertaram 3 números e ganharam R$ 3,00.

