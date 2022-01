Regional 21/01/2022 15:18 Sinop: PM prende três pessoas por tráfico de drogas e apreende 15 kg de maconha Os entorpecentes foram localizados em uma residência utilizada como depósito de drogas Foto: Divulgação Policiais militares prenderam dois homens, de 23 e 26 anos, e uma mulher, de 19 anos, por tráfico de drogas e associação ao tráfico, no final da tarde desta quinta-feira (20.01), em Sinop. Com os suspeitos, a PM apreendeu 15 kg de substância análoga à maconha, localizadas em uma residência. Por volta de 17h40, a equipe de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), foi informada pela Agência Regional de Inteligência (ARI), sobre uma suspeita, que teria recebido um pacote de drogas de um outro homem, no bairro Jardim das Violetas. Em abordagem, policiais localizaram um tablete de maconha dentro da bolsa da mulher. Questionada sobre quem teria entregue a droga, a suspeita informou o nome do homem e que ele era monitorado por tornozeleira eletrônica. Os policiais buscaram a localização do suspeito e o encontraram em sua residência, no mesmo bairro, com posse de R$ 750,00 em dinheiro. O suspeito foi perguntado sobre onde estariam os entorpecentes e apresentou a residência do terceiro suspeito, na mesma rua. No local, os policiais encontraram o suspeito e localizaram sete tabletes inteiros, três meios tabletes e nove porções grandes, todas de substância análoga a maconha. Diante dos fatos, o trio recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Sinop, junto com as drogas apreendidas.

Voltar + Regional