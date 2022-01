Regional 22/01/2022 06:38 Alvará para empresas em Colíder tem desconto de 20% até fevereiro Foto: Reprodução A Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda de Colíder, lançou no início de janeiro, a cobrança do Alvará de Licença e Funcionamento de 2022. Quem quitar até dia 22 de fevereiro em cota única, terá 20% de desconto, de acordo com o decreto assinado pelo prefeito Hemerson Máximo. O secretário Ivaine Molina explica que pagamentos realizados até 22 de março, terão desconto de 10%. Os contribuintes que ainda não receberam a guia para o pagamento do tributo, podem procurar a prefeitura para emissão do documento ou retirar via online. A guia está disponível no Portal do Contribuinte da Prefeitura de Colíder. O Alvará de Funcionamento só será expedido após o recolhimento da taxa devidamente baixada nos registros da administração municipal. Aquelas empresas que necessitam da licença do Corpo de Bombeiros ou da Vigilância Sanitária, devem encaminhar essa documentação ao setor de alvará da prefeitura. O contribuinte que quitar após a data impressa no boleto está sujeito a multas e encargos, conforme estabelecido no Código Tributário Municipal.

