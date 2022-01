Regional 22/01/2022 07:31 Dengue: mais de 200 focos de Aedes encontrados em 15 dias de trabalhos em Sinop Pelo menos 249 focos de larvas do mosquito Aedes Aegypti foram encontrados, na primeira quinzena de janeiro, nas vistorias realizadas em 5,7 mil imóveis de 13 bairros visitados pelos agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal de Saúde. Neste período, os agentes também atenderam 20 denúncias. Em cada bairro visitado, os profissionais verificam os quintais e orientam os moradores em relação aos cuidados no combate ao mosquito, que pode transmitir, além da Dengue, doenças como Zika e Chikungunya. Na última sexta-feira (14), o bairro visitado foi o Jardim América. Já nesta sexta (21), os agentes devem estar visitando o bairro Jardim Boa Vista, com previsão de início às 7h30. Dados do departamento da Vigilância Epidemiológica da Secretaria apontam que desde o começo do ano até a última segunda-feira (17), pelo menos 122 casos da doença foram notificados sendo que 22 já estavam confirmados como dengue e, os outros 100, ainda em investigação pelo setor. TRABALHOS FREQUENTES A equipe do Centro de Combate às Endemias realiza trabalho diário e contínuo de prevenção e orientação. Ano passado, por exemplo, promoveu um mutirão de combate à doença entre setembro a dezembro, percorrendo 24 bairros do município. O objetivo principal era alertar a população sobre os cuidados que deveriam ser tomados para evitar a dengue principalmente no período de chuvas intensas e, com isto, diminuir a incidência da doença. Na ocasião, mais de 18 mil imóveis foram visitados e pouco mais de 1,1 mil focos foram encontrados. No ano passado, pelo menos 3,3 mil notificações da doença foram feitas, sendo que 1.409 confirmaram como dengue.

