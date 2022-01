Regional 22/01/2022 08:48 Arão Leite/J. Cidade VÍTIMA HOSPITALIZADA: PM registra roubo a garimpeiro no município de Paranaíta Um morador do município de Paranaíta foi vítima de roubo na quinta-feira. Uma enfermeira do Hospital Municipal da referida cidade foi quem comunicou a Polícia Militar após a vítima dar entrada na unidade de saúde com ferimentos na cabeça.

A vítima é um portador de deficiência auditiva e para buscar maiores informações a Polícia Militar foi até o endereço dele pedir o auxílio de um familiar. “A cunhada da vítima nos acompanhou até o Hospital Municipal, que conversou com a vítima e nos repassou o seguinte fato: a vítima chegou do garimpo na data de 19/01 e havia recebido uma quantia de 1.500 reais em dinheiro do seu patrão. Que na data de hoje 20/01 quando retornava ao garimpo, dirigindo um veículo Polo de cor branca, foi parado por um suspeito de estatura mediana, pardo e usava o cabelo arrepiado; que suspeito de posse de uma pedaço de madeira, desferiu um golpe na cabeça da vítima e roubou uma quantia de 700 reais. A vítima no momento do fato, ficou meio atordoada. Porém, logo conseguiu dirigir até ao hospital para procurar socorro”.

A Polícia Militar, aproveitando a familiar que entedia a linguagem em libras, foi relatando toda a versão apresentada pelo garimpeiro que ficou em observação médica. “Pelo que deu a entender, o suspeito conhece a vítima e mora nas proximidades da casa do mesmo”, relatou a Polícia Militar que encaminhou as informações para a Delegacia.

“O local do fato foi na estrada que acesso à Gleba Mandacaru (zona rural de Paranaíta). Esta GUPM fez diligência e conversou com populares que moram na rua da vítima, porém ninguém soube informar se conhece alguém as características”, finalizou a PM.

