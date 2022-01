Regional 23/01/2022 07:19 Iniciada a vacinação contra Covid em crianças de 5 a 11 anos em Colíder Foto: Divulgação Foi iniciada na manhã de quinta-feira (20), a vacinação contra Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos. A equipe da secretaria municipal de Saúde preparou uma recepção especial para os pequenos se sentirem mais à vontade. Além da presença do Zé Gotinha dando aquela força, as crianças ainda receberam um lanchinho após a vacinação. Foi destinada uma área no Centro Municipal de Reabilitação, aos fundos da escola Fábio Ribeiro, especialmente para a vacinação das crianças. A primeira criança que recebeu a imunização foi a pequena Maria Júlia G. da Costa, de 10 anos. “É muito importante se vacinar e você que ainda não se vacinou, deve vir para se cuidar, além de usar máscara, passar álcool em gel e manter o distanciamento”, disse ela. De acordo com a coordenadora de vacinação Giseli Oliveira, os pais ou responsáveis legais devem procurar a unidade para proceder a imunização das crianças. “Temos mais de 3.500 crianças nessa faixa etária para vacinar e hoje iniciamos com o grupo prioritário, que são as crianças de 5 a 11 anos que tem alguma deficiência ou comorbidade e também abrimos para crianças de 10 e 11 anos sem comorbidades”, explicou ela. A partir de segunda-feira, com a chegada de novas doses, a imunização vai ser ampliada para as crianças sem comorbidades dentro da faixa etária de 5 a 11. O horário da vacinação é das 07 às 11h e das 13 às 17h. Adolescentes com idade acima de 12 anos podem se vacinar nas unidades básicas de saúde.

Voltar + Regional