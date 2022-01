Regional 23/01/2022 14:20 DURANTE MANUTENÇÃO: Funcionário de fazenda morre com explosão de pneu de pá carregadeira Osni Rodrigues, 47 anos, morreu no sábado (22) em uma fazenda da cidade de Itaúba (600 km ao norte de Cuiabá) após ser atingido por destroços do pneu de uma pá carregadeira que passava por manutenção. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima estava enchendo os pneus do maquinário quando uma das câmaras estourou e os estilhaços atingiram o trabalhador. Relatos dão conta que, mesmo após a explosão, a vítima manteve sinais vitais. Diante da situação, o proprietário da fazenda levou o funcionário até uma Unidade de Pronto Atendimento do município. Contudo, o trabalhador chegou sem vida ao local. O corpo então foi levado à funerária, mas não foram divulgadas informações sobre o local onde será realizado o sepultamento. Registro policial foi lavrado por morte acidental.

