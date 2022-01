Regional 23/01/2022 14:27 Léo Zamignani, TV Centro América Vendas de remédios antigripais e vitaminas disparam em MT Além das vitaminas, remédios como xaropes, que são usados para o tratamento da tosse, antialérgicos e principalmente os antigripais estão sendo muito procurados. Pixabay License O aumento de casos de Covid-19 e gripe provocou uma corrida às farmácias pela busca de medicamento antigripais em Mato Grosso, no entanto, os especialistas alertam para o risco da automedicação. Além das vitaminas, remédios como xaropes, que são usados para o tratamento da tosse, antialérgicos e principalmente os antigripais estão sendo muito procurados. Em uma farmácia de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, as vendas desses remédios dobraram neste mês, em comparação com meses considerados normais. Esse aumento nas vendas ainda não impactou nos preços, mas alguns medicamentos já estão em falta. “Devido à alta transmissibilidade do vírus, houve registros de muitas pessoas com quadros gripais, então a procura por medicamentos foi imensa, o que acarretou no desabastecimento de algumas marcas preferidas dos médicos”, disse o farmacêutico Leandro Barbosa. A autônoma Mirtes de Lima foi até essa farmácia em Várzea Grande em busca de uma vitamina para o marido, que teve Covid e agora quer melhorar a imunidade. “É para repor as vitaminas. Ele não sente nada e já está trabalhando normalmente. Não teve gripe, não teve nada”, disse. Segundo o farmacêutico, por medo de ir a uma unidade de saúde, por causa da lotação, muitas pessoas estão buscando pela automedicação. “A melhor recomendação é procurar sempre um médico, pois em tempos de pandemia, Covid, gripe, entre outros vírus, você precisa ter certeza do seu quadro”, ressaltou Segundo o médico Luiz Augusto dos Santos, em casos de doenças virais, com sintomas leves, se não for possível passar por um atendimento, o mais indicado é ficar em casa e evitar o uso excessivo de remédios. “As pessoas que se automedicam não têm conhecimento sobre a ação da medicação, no entanto, vemos que todas as substâncias são metabolizadas no fígado. Há uma sobrecarga de trabalho para o fígado com a grande maioria dessas medicações”, explicou.

Voltar + Regional