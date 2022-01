Regional 24/01/2022 08:26 Rio Araguaia transborda após cheia e município de MT entra em alerta Nível do rio ultrapassou os 8 metros, uma alta considerada significativa no volume de água. Foto: Reprodução O município de São Félix do Araguaia, a 1.159 km de Cuiabá, está em alerta desde a semana passada devido à cheia do Rio Araguaia. As condições do tempo têm chamado a atenção das autoridades. Segundo a Defesa Civil da cidade, o nível do rio ultrapassou os 8 metros, uma alta considerada significativa no volume de água. Por meio do monitoramento diário, foi constatado que o Araguaia continua subindo uma média de 8 a 10 centímetros por dia. Em alguns pontos da cidade, a água ameaça invadir casas que ficam às margens do Rio Araguaia. Essa situação também implica no tráfego em algumas estradas. Os acessos que ligam a cidade aos assentamentos estão alagados. Nesse domingo (23), choveu forte na cidade. No entanto, a preocupação não se limita às chuvas locais, mas também com as que ocorrem em outras regiões que alimentam afluentes do Araguaia. As autoridades já fizeram um mapeamento das áreas de risco e as famílias estão sendo monitoradas. Essa situação na região também está sendo acompanhada pela Defesa Civil do estado.

