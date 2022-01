Regional 25/01/2022 06:07 Só Notícias/Herbert de Souza Veículo é arrastado por enxurrada e motorista fica ilhada em Nova Mutum; Veja o vídeo Uma enxurrada causada por uma forte chuva acabou arrastando um Fiat Strada branco, hoje, na avenida das Araras, em Nova Mutum. A motorista ficou presa no veículo e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. “Foi passado para a gente que havia uma pessoa presa no carro arrastado por esse grande volume de água. Chegamos e constatamos que a vítima realmente estava lá. Conseguimos, através de fixação por cabo, chegar ao local e retirar a vítima. E depois ancoramos o carro”, afirmou o sargento Plínio, em entrevista à TV Cidade. O sargento ainda alertou que não é prudente tentar atravessar uma enxurrada. “Na verdade, não é bom enfrentar essa enxurrada de carro, de bicicleta ou qualquer outro meio. No carro, pode ser que a água entre no sistema de ar e dê o chamado calço hidráulico. Isso, além de danificar, faz apagar o carro. Aí a pessoa fica em uma situação bastante complicada”, afirmou. A motorista do veículo foi retirada sem ferimentos.

