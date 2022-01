Regional 25/01/2022 06:15 G1MT Colheitadeira pega fogo em Vera (MT); já é a segunda em menos de uma semana O município não registra chuvas volumosas há 23 dias. Uma colheitadeira pegou fogo nesta segunda-feira (24), no município de Vera, a 486 km de Cuiabá. É o segundo maquinário que pega fogo em menos de uma semana. A fazenda fica na Linha Celeste, cerca de 25 km do centro da cidade de Vera. O maquinário que pegou fogo tinha menos de sete anos de uso. O agricultor estava na colheita de soja quando o maquinário começou a pegar fogo. Não há informações de feridos. O fogo começou por volta das 16h e o produtor ainda não sabe o motivo. Fazendeiros da região disseram que a cidade não registra chuva volumosa há cerca de 30 dias. Primeiro caso Uma colheitadeira ficou completamente destruída após pegar fogo enquanto ainda estava em uso pelo agricultor. O produtor não se feriu, mas ficou com um prejuízo de R$ 1,74 milhão, já que a máquina estava sem seguro. O caso aconteceu na última quinta-feira (20). Maquinário era usado por produtor para colheita em sua propriedade, no município de Vera (MT) — Foto: Reprodução

