Um casal e uma idosa foram rendidos por assaltantes em sua residência na noite desta segunda-feira, no bairro Jardim América, em Colíder. A dupla aproveitou um momento que o proprietário parou a caminhonete em frente à residência, abriu o portão e começou a descarregar alguns produtos.

Os bandidos, um deles armado, adentraram pelo portão e renderam as vítimas, anunciando o assalto, fazendo as três pessoas deitarem no chão. Os criminosos roubaram diversas joias e uma arma registrada em nome de uma das vítimas.