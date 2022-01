Regional 25/01/2022 15:24 Nortão Online Motociclista morre em colisão com caminhão na MT-320 em Colíder Foto: Reprodução O jovem Marlon de Oliveira, 20 anos, que trabalhava como entregador de plantas, acabou morrendo em um acidente agora há pouco na MT-320, próximo ao parque de exposições de Colíder. O motociclista, que trafegava em uma Honda Biz, branca, acabou batendo de frente com um caminhão boiadeiro. O corpo foi parar vários metros adiante. A moto ficou bastante destruída. Uma equipe da Politec estava passando na rodovia, em direção a Nova Canaã do Norte e já parou para atender ao acidente. O corpo já foi retirado da pista. De acordo com um dos peritos, tudo indica que o motociclista invadiu a pista contrária. A Guarda Municipal está sinalizando o local e o tráfego segue no sistema "pare e siga".

