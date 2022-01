Regional 25/01/2022 16:52 Expresso-MT Após discussão, mulher espanca marido com pauladas em Lucas do Rio Verde Às 21h30 da noite de ontem (24) a PM recebeu um chamado via 190, onde a solicitante relatava que a vítima teria chegado em sua casa todo ensanguentado dizendo que teria sido sua companheira, quem o teria espancado com um pedaço de madeira, por motivo fútil. Os policiais foram até o local e o homem disse que teria discutido com sua companheira, que em determinado momento pegou um pedaço de madeira e desferiu vários golpes em sua cabeça, e que somente conseguiu se defender das agressões. A situação teria ocorrido na residência do casal no Parque das Américas em Lucas do Rio Verde. O homem disse que saiu correndo de casa e que não tem interesse em representar criminalmente contra a mulher. Mesmo assim, um boletim de ocorrência foi registrado para os devidos fins.

Voltar + Regional