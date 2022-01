O corpo foi localizado no início da manhã desta quarta-feira (26), pela guarnição do 1º Tentente Peixoto da Polícia Militar, no Rio Piranhas, estrada da reciclagem, aproximadamente 12 km do centro da cidade. A Polícia Civil está no local e aguarda a chegada da Politec da cidade de Sorriso-MT, para a retirada do corpo.

Gediano Silva, conhecido como Gegê, de 19 anos, teve a cabeça decepada em Lucas do Rio Verde-MT e jogada na Avenida Roma, esquina com a Avenida Goiás, no Bairro Veneza, na noite de terça-feira (25). Ele foi reconhecido pela própria mãe que esteve no local, onde a cabeça foi jogada em uma sacola de lixo no asfalto, ao lado de um conteiner.

Segundo informações, o jovem já possui antecedentes criminais. Populares que passaram pelo local viram a cabeça na sacola e ligaram pro 190 para informar à polícia. O local foi isolado e a Polícia Civil foi acionada para iniciar as investigações.

A Politec também foi acionada e esteve no local para periciar o ambiente do local onde o membro humano foi encontrado. De acordo com o laudo preliminar, os suspeitos teriam seguido pela Avenida Goiás, sentido ao bairro Jardim Imperial e feito a conversão na Avenida Roma, momento em que dispensaram a cabeça dentro da sacola.